Про це вважають в Інституті вивчення війни.

Аналітики припускають, що "рішучі стратегічні дії Росії" у 2023 році можуть проявлятися в декількох можливих варіантах, які не є взаємовиключними.

1 сценарій - великий наступ росіян в районі Луганщини

Російські сили можуть спробувати провести великий наступ у районі Луганської області. Аналітики наголошують, що повне захоплення Донецької та Луганської областей залишається офіційними військовими цілями Кремля і входить до найбільш досяжних (хоча і дуже складних) завдань Росії, враховуючи, що з логістичної точки зору Донецька та Луганська області "є територіями, які РФ найлегше захопити".

Російські війська з 2022 року перекидають додаткові сили до Луганської області та проводять інші важливі заходи, які можуть підтримати наступальну операцію у цій області, кажуть в Інституті.

Водночас ISW продовжує оцінювати, що російські війська навряд чи проведуть наступ на Півдні України в Херсонській або Запорізькій областях. Річка Дніпро поділяє лінію фронту в Херсонській області та є серйозною перешкодою для маневру.

Російські ешелоновані польові зміцнення на Херсонщині та великі мінні роботи в Запорізькій області вказують на те, що російські сили віддають пріоритет оборонним операціям в обох областях, йдеться у публікації.

2 сценарій - російська оборонна операція з розгрому та використання українського контрнаступу

Зазначається, наприкінці 2022 року РФ перекинула значні військові частини з південного (Херсонського) напрямку до Луганської області та створила польові зміцнення у Луганській області, а також у російських Бєлгородській та Курській областях.

Експерти бачать багато ознак того, що українські сили прагнуть провести контрнаступ у 2023 році, що не є секретом. Своєю чергою Росія прагне убезпечити окуповані території на Донбасі, та уникнути ще однієї значної поразки, такої як розгром у Харківській області чи відхід з Херсона.

"Це були як важливі події, що підірвали бойовий дух росіян, так і сприйняття здатності військ РФ забезпечити досягнення своїх більших цілей щодо, як розповідає Кремль, повної "демілітаризації та денацифікації" України", - йдеться у повідомленні.

Тож, за оцінками ISW, російські сили можуть спробувати успішно відбити контрнаступ ЗСУ та позбавити Україну ініціативи, знищивши значну частину механізованих сил української армії. Якщо РФ досягне успіху в таких діях, це може потім дозволити російським силам розвинути контрнаступ, щоб використати дезорганізовані та виснажені українські сили, наголошують аналітики.

Разом з тим аналітики не виключають застосування Росією і першого, і другого сценаріїв.

"Російські війська можуть готуватися до великої наступальної операції або, навпаки, до більш масштабних дезорганізаційних атак без проведення загальної наступальної операції", – зазначають експерти.

Оцінка щодо ймовірності повторного наступу з Білорусі

В Інституті вважають, що найнебезпечніший план дій російського наступу на Північ України наразі залишається малоймовірним. Проте Кремль забезпечує гнучкість планування і, ймовірно, розширить російську військову присутність у Білорусі у період, що передує запланованим великим навчанням (які, можливо, можуть підтримати бойову операцію) у вересні 2023 року.

За оцінками аналітиків, Кремль, ймовірно, направить додаткові сили до Білорусі в рамках навчань "Захід-2023" та "Щит Союзу-2023", які, як очікується, відбудуться у вересні 2023 року.

Раніше в Інституті вивчення війни заявили, що Росія в найближчі пів року намагатиметься перехопити ініціативу у війні в Україні й покласти край контрнаступальним успіхам ЗСУ.

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