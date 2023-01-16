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Війна з Росією: хроніка
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Росія планує протягом 6 місяців перехопити ініціативу на полі бою, - ISW

16 січня, 2023 понедiлок
06:10
війна з Росією російські танки, окупанти, оркі

Росія в найближчі пів року намагатиметься перехопити ініціативу у війні в Україні й покласти край контрнаступальним успіхам ЗСУ

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Як зазначається, Кремль, ймовірно, готується провести вирішальну стратегічну операцію протягом наступних 6 місяців, спрямовану на те, щоб перехопити ініціативу і покласти край низці оперативних успіхів України.

Експерти нагадують, що за останні 11 місяців Росія не змогла досягти більшості своїх основних оперативних цілей в Україні.

Російські війська не змогли захопити Київ, а також Донецьку і Луганську області, утримати здобутки в Харківській області або місто Херсон.

"Російська повітряна та ракетна кампанія, спрямована проти української критичної інфраструктури під керівництвом генерала Сергія Суровікіна наприкінці 2022 року, також не призвела до значних оперативних наслідків і не деморалізувала українське суспільство, як це, ймовірно, планував Кремль", - йдеться у звіті Інституту.

Однак, Володимир Путін не відмовився від своїх максималістських цілей, тому зараз він змінює фундаментальні аспекти ведення війни, вважають аналітики.

ISW наголосили на розвитку таких напрямків у веденні війни РФ:

  • Кремль активізує зусилля зі створення як короткострокових, так і довгострокових сил
  • Російські військові зберігають мобілізований персонал для майбутнього використання - це відхилення від початкового підходу Кремля, коли восени 2022 року на фронт відправлялись непідготовлені мобілізовані
  • Росія намагається відновити свою оборонно-промислову базу
  • Путін повторно централізує контроль над військовими діями в Україні під керівництвом міністерства оборони та призначив начальника генерального штабу Валерія Герасимова командувачем бойових дій
  • Кремль посилює обумовлення російського інформаційного простору для підтримки війни

Аналітики додають, що зусилля Кремля з підготовки до, ймовірної, вирішальної стратегічної дії у 2023 році не є взаємовиключними із зусиллями Москви щодо створення умов для затяжної війни.

  • Заступник керівника Головного управління військової розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив, що чергову мобілізацію у РФ оголосять незабаром. А новоспечених мобілізованих кинуть на війну для низки російських наступальних операцій навесні та влітку у східних та південних областях України.

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Росія
Володимир Путін
російська армія
Військові новини
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