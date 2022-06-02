Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

"Епідемія вже не просто загроза, а реальність. В акваторії моря маріупольці фіксують початок мору риби. Зокрема, дельфінів. Такі явища притаманні Азову в період аномальної спеки в липні", - зауважив він.

За словами Петра Андрющенка, зважаючи на сезон і температуру, загибель риби може бути ознакою наявності хвороби у воді.

"Море на сьогодні одне з небагатьох місць гігієни для маріупольців, тому загроза перестала бути лише попередженням", - наголосив радник мера.

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко заявив про ризик виникнення спалахів інфекційних захворювань у місті цього літа та тисяч смертей містян.

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