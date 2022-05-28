Тисячі жителів Маріуполя можуть померти через спалахи інфекцій у місті, - мер Бойченко

Про це він сказав у ефірі телемарафону, передає УП.

За словами мера, у Маріуполі 22 тис. осіб загинуло від дій росіян, що призвело до стихійних поховань. У місті залишається більше 100 тис. людей, яких не випускають з міста.

"До цього додається непрацююча каналізація, відсутність збору сміття і погіршення погодних умов (буде підвищуватися температура). Тому наші лікарі повідомляють про небезпеку, яка може виникнути цього літа – спалахи інфекційних захворювань – дизентерії, чуми та інших. Ці хвороби можуть забрати тисячі маріупольців", - зазначив Бойченко.

У міськраді Маріуполя заявили, що понад 10 тис. мешканців можуть померти через хвороби й антисанітарію до кінця 2022 року,

Менеджер Всесвітньої організації охорони здоров'я з питань інцидентів в Україні доктор Доріт Ніцан заявила, що у захопленому росіянами Маріуполі можливий спалах холери.