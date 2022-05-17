У Маріуполі через проблеми з водою може поширитись холера, - ВООЗ

Про це повідомляє УНІАН.

"Ми отримуємо інформацію від неурядових організацій, що у Маріуполі каналізаційні води змішуються з питною водою. Це загрожує поширенням багатьох хвороб, особливо холери. Ми готуємось до цього, готуємо вакцини, співпрацюємо з неурядовими організаціями, які можуть їздити туди і підтримувати людей", - зазначила Ніцан.

Вона додала, що окуповані Росією території перебувають у небезпеці.