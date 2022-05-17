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Головна війна з Росією У Маріуполі через проблеми з водою може поширитись холера, - ВООЗ

У Маріуполі через проблеми з водою може поширитись холера, - ВООЗ

17 травня, 2022 вiвторок
20:34
війна з Росією Маріуполь окупанти

Менеджер Всесвітньої організації охорони здоров'я з питань інцидентів в Україні доктор Доріт Ніцан заявила, що у захопленому росіянами Маріуполі можливий спалах холери

Про це повідомляє УНІАН.

"Ми отримуємо інформацію від неурядових організацій, що у Маріуполі каналізаційні води змішуються з питною водою. Це загрожує поширенням багатьох хвороб, особливо холери. Ми готуємось до цього, готуємо вакцини, співпрацюємо з неурядовими організаціями, які можуть їздити туди і підтримувати людей", - зазначила Ніцан.

Вона додала, що окуповані Росією території перебувають у небезпеці.

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Здоров'я
Маріуполь
ВООЗ
холера
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