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Загроза від "Омікрону": Ізраїль закрив кордон для іноземців, спецслужба ШАБАК відстежує кожне підозріле зараження

28 листопада, 2021 неділя
12:40
Коронавірус

У ніч на понеділок, 29 листопада 2021 року, в Ізраїлі почнуть діяти нові обмеження, пов'язані з поширенням нового наднебезпечного штаму коронавірусу "Омікрон" (південно-африканський штам)

Протягом найближчих 14 днів іноземні громадяни не зможуть перетинати кордони єврейської держави, за винятком випадків, коли вони отримають дозвіл комісії з розгляду винятків, передає ізраїльський 9 канал.

Всі ізраїльтяни, що повертаються в країну, щеплені вони або перехворіли на коронавірус, будуть зобов'язані пройти ПЛР-тест в аеропорту, після чого вирушать на карантин. З режиму самоізоляції вони зможуть вийти тільки за результатами тесту ПЛР, зробленого на третій день після прильоту.

Нещеплені особи або ті ізраїльтяни, які не перехворіли на коронавірус,  також зобов'язані зробити ПЛР-тест в аеропорту, після чого підуть на режим самоізоляції. Звідти вони зможуть вийти лише після отримання результатів тестування ПЛР, зробленого на сьомий день після повернення. Якщо такий тест не буде зроблено, громадяни будуть зобов'язані перебувати в режимі карантину 14 днів.

При цьому особлива увага приділятиметься прибулим з країн Африки.

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Крім того, Коронавірусний кабінет розширив повноваження Служби загальної безпеки (ШАБАК). Відтепер вона стежитиме за пересуванням громадян, інфікованих "омікроном". Сьогодні, 28 листопада, ізраїльські силовики вже виїхали з перевірками на 800 адрес.

У зв'язку із затвердженим ним особисто новими обмеженнями до співгромадян звернувся прем'єр Ізраїлю Нафталі Беннет.

"Обмеження - це непростий, але вимушений крок. У ситуації, коли ми стоїмо перед загрозою, необхідно забезпечити кілька шарів броні", - наводить слова ізраїльського прем'єра інформаційний портал Detaly.co.il.


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