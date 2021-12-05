Загрожує 6 років ув'язнення: Подрузі Протасевича висунули звинувачення у Білорусі

Про це повідомляє BBC.

За інформацією джерел видання, справу Сапеги, яка є громадянкою РФ, незабаром передадуть до суду в Мінську. Звинувачення висунули за статтею "розпалювання ворожнечі". Слідчий комітет Білорусі стверджує, що Сапега адмініструвала telegram-канал "Чорна книга Білорусі", у якому прихильники опозиції публікували особисті дані силовиків.

Після арешту державні канали Білорусі показали відео із Сапегою, на якому вона каже, що вела цей канал.

Шість років в’язниці – мінімальний термін за висунутим обвинуваченням з урахуванням досудової угоди зі слідством.

Зазначається, що напередодні Сапегу викликали на слідчі дії. До цього з 20 жовтня вона перебувала під домашнім арештом у квартирі батьків, де прописана.



Нагадаємо, 23 травня у Мінську затримали засновника опозиційного телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича, який разом з Софією Сапегою перебував на борту літака Афіни - Вільнюс, який посадили через повідомлення про вибуховий пристрій на борту.

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