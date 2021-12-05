Загрожує 6 років ув'язнення: Подрузі Протасевича висунули звинувачення у Білорусі
Подрузі опозиційного білоруського блогера Романа Протасевича росіянці Софії Сапезі висунули звинувачення, за якими їй загрожує шість років ув'язнення
Про це повідомляє BBC.
За інформацією джерел видання, справу Сапеги, яка є громадянкою РФ, незабаром передадуть до суду в Мінську. Звинувачення висунули за статтею "розпалювання ворожнечі". Слідчий комітет Білорусі стверджує, що Сапега адмініструвала telegram-канал "Чорна книга Білорусі", у якому прихильники опозиції публікували особисті дані силовиків.
Після арешту державні канали Білорусі показали відео із Сапегою, на якому вона каже, що вела цей канал.
Шість років в’язниці – мінімальний термін за висунутим обвинуваченням з урахуванням досудової угоди зі слідством.
Зазначається, що напередодні Сапегу викликали на слідчі дії. До цього з 20 жовтня вона перебувала під домашнім арештом у квартирі батьків, де прописана.
-
Нагадаємо, 23 травня у Мінську затримали засновника опозиційного телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича, який разом з Софією Сапегою перебував на борту літака Афіни - Вільнюс, який посадили через повідомлення про вибуховий пристрій на борту.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.2
Купівля 27.2Продаж 27.45
-
EUR
Купівля 30.63Продаж 31.07
- Актуальне
- Важливе