Загрози для НАТО зменшуються зусиллями ЗСУ, - військовий аналітик Целуйко
Військовий аналітик Вʼячеслав Целуйко вважає, що НАТО може ліквідувати загрозу з боку Росії, надавши Україні достатньо сучасної зброї
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Мені здається, що для країн НАТО зʼявився унікальний шанс не розв'язувати проблему загрози з боку Російської Федерації. Достатньо буде тільки дати достатню кількість засобів, щоб Збройні сили України могли знищити російську армію", - пояснив Целуйко.
Військовий аналітик переконаний, що НАТО може демілітаризувати Росію руками Збройних сил України
"Для НАТО виняткова ситуація, коли загроза, заради якої й створювався та існує цей блок, зменшується зусиллями ЗСУ. Якщо Збройним силам України надати достатньо сучасного озброєння, то проблема загрози з боку Росії буде вирішена остаточно. Тобто Росія буде демілітаризована та денацифікована. Якщо не назавжди, то на дуже довгий час", - додав він.
- 30 листопада міністр МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що Україна незабаром отримає новий пакет допомоги від країн НАТО, до якого входять зокрема засоби енергозабезпечення, важка артилерія та бронемашини
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