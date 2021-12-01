Закарпаття залишається єдиним регіоном, де погіршується COVID-ситуація, - Ляшко
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що Закарпатська область єдина із усіх регіонів України, де епідеміологічна ситуація погіршується
Про це він повідомив у Facebook.
"В області (Закарпатській - ред.) продовжується фіксувати стільки ж випадків коронавірусної хвороби, як і минулого тижня. При тому, що середній по країні відсоток спаду кількості нових випадків захворювання складає 20%”, - зазначив Ляшко.
Як повідомляє міністр, що в області за останній тиждень кількість госпіталізацій зросла на 9%, у той час, як в інших регіонах країни вона знизилась на 13%.
"Закарпатська область є єдиним регіоном України, де госпіталізації переважають над виписками. Такий розрив складає +15%, і останнім часом тільки зростає. При тому, що в середньому по країні кількість госпіталізованих є на -19% меншою за кількість виписаних", - додав Ляшко.
Завантаженість ліжок у регіоні зростає, зайнятість ліжок з киснем складає 62%.
Попри все, рівень вакцинації від COVID-19 залишається низьким.
- Нагадаємо, Віктор Ляшко розповів, коли може початися нова хвиля COVID-19, та повідомив, що третя доза вакцинації від COVID-19 буде доступна для українців уже на початку 2022 року.
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