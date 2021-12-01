Закарпаття залишається єдиним регіоном, де погіршується COVID-ситуація, - Ляшко

Про це він повідомив у Facebook.

"В області (Закарпатській - ред.) продовжується фіксувати стільки ж випадків коронавірусної хвороби, як і минулого тижня. При тому, що середній по країні відсоток спаду кількості нових випадків захворювання складає 20%”, - зазначив Ляшко.

Як повідомляє міністр, що в області за останній тиждень кількість госпіталізацій зросла на 9%, у той час, як в інших регіонах країни вона знизилась на 13%.

"Закарпатська область є єдиним регіоном України, де госпіталізації переважають над виписками. Такий розрив складає +15%, і останнім часом тільки зростає. При тому, що в середньому по країні кількість госпіталізованих є на -19% меншою за кількість виписаних", - додав Ляшко.

Завантаженість ліжок у регіоні зростає, зайнятість ліжок з киснем складає 62%.

Попри все, рівень вакцинації від COVID-19 залишається низьким.

