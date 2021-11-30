Нова хвиля коронавірусу в Україні може початися наприкінці січня, - Ляшко
Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що нова хвиля пандемії COVID-19 може початися наприкінці січня
Про це він заявив в інтерв'ю BBC.
"Нову хвилю (коронавірусу - ред.) можна очікувати до кінця січня - лютого - березня. Якщо ніякі інші мутації не приведуть до іншого. У якомусь цьому часовому проміжку буде значний підйом захворюваності", - наголосив міністр.
За словами Ляшка, у ситуації з коронавірусом важко щось прогнозувати, оскільки збудник інфекції постійно порушує всі передбачення.
"Навіть по цій хвилі були очікування на середину листопада, а серйозний стрибок (захворюваності - ред.) пройшов в середині жовтня", - зауважив він.
- Нагадаємо, 29 листопада в Україні від COVID-19 померла 561 людина, 10 554 заразилися.
- Ляшко повідомив, що третя доза вакцинації від COVID-19 буде доступна для українців уже на початку 2022 року.
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