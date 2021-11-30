Нова хвиля коронавірусу в Україні може початися наприкінці січня, - Ляшко

Про це він заявив в інтерв'ю BBC.

"Нову хвилю (коронавірусу - ред.) можна очікувати до кінця січня - лютого - березня. Якщо ніякі інші мутації не приведуть до іншого. У якомусь цьому часовому проміжку буде значний підйом захворюваності", - наголосив міністр.

За словами Ляшка, у ситуації з коронавірусом важко щось прогнозувати, оскільки збудник інфекції постійно порушує всі передбачення.

"Навіть по цій хвилі були очікування на середину листопада, а серйозний стрибок (захворюваності - ред.) пройшов в середині жовтня", - зауважив він.



Нагадаємо, 29 листопада в Україні від COVID-19 померла 561 людина, 10 554 заразилися.

Ляшко повідомив, що третя доза вакцинації від COVID-19 буде доступна для українців уже на початку 2022 року.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb