Захід має передати ультиматум Путіну, він нікуди не подінеться, - Огризко

Про це в ефірі Еспресо сказав колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

"По зубах означає, що цьому недоумку передається ультиматум. Там має бути сказано, що ще одна загроза ЗАЕС, ще один обстріл критичної інфраструктури України, якщо ще одна душа загине від ваших абсолютно неадекватних дій - вашого, наприклад, чорноморського угруповання не буде протягом 10-15 хвилин. Якщо ви повторите це - не буде вашого угруповання на території України, бо ми його просто фізично знищимо", - зазначив він.

На думку Огризка, саме після такого, таких обстрілів, як сьогодні, більше не буде.

"Путін розуміє, що йому не по зубах не лише НАТО, а й Україна. Якщо йому колективний Захід в особі НАТО чітко продиктує умови, то нікуди він з цього підводного човна не дінеться. Питання лише в тому, що наші дорогі західні партнери продовжують боятися своєї тіні і показати кулак, яким ці його зуби мають вибити", - вважає ексміністр.

Він відповів на питання, що має статись, щоб Захід змінив позицію.

"Вже все сталося. Йде геноцидна війна на знищення країни і нації. Що ще потрібно - кинути на Київ атомну бомбу чи що? Це вже переходить край дипломатичного цинізму.Не можна розповідати, що ми будемо з вами до кінця. До якого? До нашого кінця? Це або глупство, або цинізм, якому немає межі", - підсумував Огризко.