Захід підготує аналог "плану Маршалла" для відбудови України, - Джонсон

Про це повідомляє The Telegraph, цитуючи слова прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, інформує Еспресо.TV

"Було досягнуто згоди щодо необхідності показати народу України зараз, що щоб не сталося, коли вільна, суверенна, незалежна Україна буде відновлена й захищена, ми матимемо "план Маршалла" для відбудови України", - сказав Джонсон після зустрічі з лідерами країн Вишеградської четвірки (Чехія, Словаччини, Польща та Угорщина).

За його словами, Велика Британія робить все можливе, щоб допомогти Україні. Він також наголосив, що Путіну нині краще зрозуміти, що його агресія проти України "не окупається".

"Зрозуміло, що російське вторгнення (в Україну – ред.) йде не за графіком, який він запланував. І я думаю, що це було б не тільки в інтересах людства і світу, але й в інтересах Путіна, якби він зараз відступив і вивів війська", - зазначив Джонсон.

Відзначимо, що "План Маршалла" - програма допомоги Європі після Другої світової війни, ініційована у 1947 році державним секретарем США Джорджем К. Маршаллом. Його метою було відновлення зруйнованої війною економіки Європи, усунення торговельних бар'єрів, модернізація промисловості європейських країн, витіснення комуністів з владних структур і розвиток Європи в цілому.

Нагадаємо, сьогодні, 8 березня, Байден закликав Конгрес надати Україні підтримку на $12 млрд.

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