Захід поки що готовий перезавантажувати цю Росію, - Клімкін
Захід боїться президента РФ Володимира Путіна, але більше там бояться Росію, яка буде неконтрольовано перезавантажуватися в невідому реальність
Про це в ефірі Еспресо заявив ексміністр закордонних справ Павло Клімкін.
"Я відчуваю консенсус значної частини Заходу, в тому щоб стратегічно послаблювати Росію і грати на дуже-дуже поступове підвищення ставок. Тобто на поступове перезавантаження цієї Росії. Я поки не бачу у значної частини Заходу, і в Європі, і в США зокрема, бажання і, найголовніше, готовності підвищувати ставки. Вони і Путіна бояться, але ще більше бояться Росії, яка буде неконтрольовано перезавантажуватися в якусь іншу невідому реальність", - заявив він.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.66
Купівля 39.66Продаж 40.35
-
EUR
Купівля 40.59Продаж 41.67
- Актуальне
- Важливе