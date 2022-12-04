Захід поки що готовий перезавантажувати цю Росію, - Клімкін

Про це в ефірі Еспресо заявив ексміністр закордонних справ Павло Клімкін.

"Я відчуваю консенсус значної частини Заходу, в тому щоб стратегічно послаблювати Росію і грати на дуже-дуже поступове підвищення ставок. Тобто на поступове перезавантаження цієї Росії. Я поки не бачу у значної частини Заходу, і в Європі, і в США зокрема, бажання і, найголовніше, готовності підвищувати ставки. Вони і Путіна бояться, але ще більше бояться Росії, яка буде неконтрольовано перезавантажуватися в якусь іншу невідому реальність", - заявив він.