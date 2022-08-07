Про це пише Financial Times.

Видання стверджує, що у західних столицях стурбовані поглибленням турецько-російської співпраці та попереджають Анкару, що вона постраждає, якщо допоможе Москві оминати санкції.

Джерела FT інформують, що в ЄС уважно стежать за турецько-російською співпрацею та занепокоєні, що Туреччина перетворюється на платформу для торгівлі з Росією.

Один зі співрозмовників газети назвав поведінку Анкари стосовно РФ дуже опортуністичною та наголосив, що турків намагаються примусити звернути увагу на ці побоювання.

Один із високопосадовців ЄС припустив, що західні компанії можуть закликати припинити відносини з Туреччиною, або скоротити їх, у разі розширення відносини з Росією.

Водночас одразу три джерела заявили, що в Брюсселі поки не було жодних офіційних дискусій щодо потенційних наслідків для Туреччини.

За даними FT, попередження на адресу Анкари прозвучали наступного дня після того, як російський диктатор Володимир Путін та президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провели тривалу зустріч віч-на-віч у Сочі і пообіцяли збільшити обсяги двосторонньої торгівлі та поглибити фінансові зв'язки.

Зокрема йдеться про згоду Туреччини частково платити за газ з РФ рублями та дозволити використання російської платіжної системи "Мир", коли Visa та Mastercard призупинили операції з картками громадян країни-окупанта.

5 серпня на переговорах Путін та Ердоган домовилися про перехід Туреччини на часткову оплату російського газу в рублях.

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