Варто зафіксувати факт і причинно-наслідкові зв'язки, які стосуються постачання зброї Україні й "народних героїв", які нібито забезпечують цей процес.

Отже, жодна з країн на прохання міністра оборони України надати літаки не відгукнулась.

Що ще раз і вкотре підтверджує той факт, що країни Заходу надають нам зброю тоді та в тій кількості, в якій вони вирішують самі.

Це було і з Леопардами, і з Абрамсами, і з "незакритим небом" і з усіма іншими позиціями.

Політичне керівництво України має мінімальний вплив на цей процес. Про що можна судити й по тому факту, що не погодилась і Великобританія, де на днях був здійснений "успішний" візит Зеленського і перша в історії зустріч президента України з монархом...

Ні, це жодним чином не означає що жодної користі від влади країни нема. Є. Бо країни Заходу надають допомогу легітимній владі. І власне, легітимність тут дуже важлива.

Легітимність — це, на жаль, єдина користь від Зеленського. Яка, зовсім не залежить від його якостей і дій

Але легітимність — це, на жаль, єдина користь від Зеленського. Яка, зовсім не залежить від його якостей і дій.

І ще я хотів сказати, що в такій ситуації, коли все вирішуємо не ми, патріотичним патріотам не обов'язково захищати людину (хоча це твердження сумнівне) на чиновницькій посаді (хоч і високій), яка обґрунтовано причетна до одного з найцинічніших і найбридкіших злочинів, які можна вчинити щодо солдата на війні.

Джерело.

Про автора. Mason Lemberg (псевдонім) - політичний оглядач.

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