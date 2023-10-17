Чому багато хто з наших західних партнерів наполягає на проведенні виборів в Україні навіть в умовах війни?

Тому що західні демократії не допомагають нелегітимним правителям, авторитарним і деспотичним режимам. Платники податків, виборці демократичних країн, не дають такий мандат своїм обраним представникам. Будь-який західний лідер прекрасно розуміє, що якщо він розпорядиться надати допомогу одному авторитарному, недемократичному режиму в боротьбі з іншим тиранічним режимом, то він сам втратить владу, вплив і більше ніколи не буде обраний.

Легітимність нашої влади сьогодні не викликає питань; вибори за планом тільки наступного року. Популярність деяких наших лідерів — насамперед президента — сьогодні дуже висока. Але під час війни важливі не тільки легітимність і популярність, не тільки високий рівень довіри більшості виборців. Цього недостатньо.

Під час війни доводиться ухвалювати жорсткі, важкі, страшні рішення, відправляти людей на смерть. Тому дуже важлива консолідація всіх патріотичних політичних сил, консолідація всього суспільства, а не тільки опора на своїх виборців.

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Влада повинна спиратися на широкі прошарки суспільства, залучати для ухвалення важливих воєнно-політичних рішень, для державного управління та військового командування професіоналів, навіть політичних конкурентів, інакше влада, яка такого не робить, перетворюється на авторитарну в умовах обмежень воєнного часу на політичну діяльність, свободу слова та критики.

Влада, як і будь-хто з нас, може ухвалювати хибні рішення, може помилятися, але під час війни помилки призводять не просто до програшу на чергових чи дострокових виборах, а до втрати територій, руйнації міст, загибелі десятків, сотень тисяч людей — як виборців цієї влади, так і прихильників інших політиків і керівників.

Саме тому в роки Другої світової війни в Британії працював коаліційний уряд, попри шалену популярність Черчилля та його безумовний авторитет. До речі, після закінчення війни він одразу ж із тріском програв вибори, але це якраз ілюструє важливість політичної коаліції та широкої консолідації. Під час війни до уряду Черчилля жодних претензій не було.

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В Ізраїлі відразу після нападу ХАМАС було оголошено про формування коаліційного уряду національної єдності. Національної єдності! Тому що під час війни лише одна політична сила, скільки б вона відсотків не набрала на виборах, не має морального права керувати країною та обороною. Особлива та сила, яка припустилася помилки, внаслідок якої стала можливою раптова атака ворога.

Проведіть паралелі — у нас теж війна, теж раптовий початок війни — всупереч всім попередженням, навіть публічні, і публічні заперечення владою небезпеки. У нас великі втрати територій, страшні втрати людей, незрозумілі військові акції та "битви", головним завданням яких, здається, є гарна картинка та піар... Це з одного боку. З іншого — єдиний марафон, монобільшість у парламенті, абсолютна влада в уряді, корупційні скандали, боротьба з інакодумством на місцях... Саме тому і хвилюються наші західні партнери.

Джерело

Про автора. Юрій Касьянов, волонтер, воїн ЗСУ, активіст ініціативи Армія SOS, керівник ініціативи "A.Drones".

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