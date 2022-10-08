"Захід все перекручує": Лавров змінив риторику після ядерного шантажу в ООН
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров після погроз зброєю масового знищення на Генасамблеї ООН, заявив, що війна між ядерними державами є неприпустимою
Про це повідомляють російські ЗМІ.
На запитання чи готова Росія використати проти України ядерну зброю, він відповів, що її використання суворо регламентовано військовою доктриною РФ, а Москва нібито нікому нею не погрожує.
"Захід все перекручує, намагається виставити все так, ніби ядерні погрози озвучує Росія і що вона може застосувати ядерні озброєння в Україні. Гіпотетичне використання ядерної зброї чітко обмежується надзвичайними обставинами в рамках сценаріїв, визначених у військовій доктрині РФ та основах державної політики в галузі ядерного стримування. Це, як ми говоримо, відкриті документи. Кожен може їх почитати", - сказав Лавров.
Він додав, що Росія зберігає відданість заяві лідерів країн п'яти держав, які мають ядерну зброю, від 3 січня 2022 року.
"В ній було підтверджено постулат про неприпустимість ядерної війни. Відповідно до цього документа, схваленого на найвищому рівні, необхідно запобігти будь-якому збройний конфлікт між країнами, які мають ядерну зброю", - зазначив Лавров.
- 25 вересня Сергії Лавров під час Генасамблеї ООН заявив, що ядерна доктрина поширюватиметься на захоплені території України, якщо окупанти оголосять їх частиною РФ
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