Про це повідомляють російські ЗМІ.

На запитання чи готова Росія використати проти України ядерну зброю, він відповів, що її використання суворо регламентовано військовою доктриною РФ, а Москва нібито нікому нею не погрожує.

"Захід все перекручує, намагається виставити все так, ніби ядерні погрози озвучує Росія і що вона може застосувати ядерні озброєння в Україні. Гіпотетичне використання ядерної зброї чітко обмежується надзвичайними обставинами в рамках сценаріїв, визначених у військовій доктрині РФ та основах державної політики в галузі ядерного стримування. Це, як ми говоримо, відкриті документи. Кожен може їх почитати", - сказав Лавров.

Він додав, що Росія зберігає відданість заяві лідерів країн п'яти держав, які мають ядерну зброю, від 3 січня 2022 року.

"В ній було підтверджено постулат про неприпустимість ядерної війни. Відповідно до цього документа, схваленого на найвищому рівні, необхідно запобігти будь-якому збройний конфлікт між країнами, які мають ядерну зброю", - зазначив Лавров.

25 вересня Сергії Лавров під час Генасамблеї ООН заявив, що ядерна доктрина поширюватиметься на захоплені території України, якщо окупанти оголосять їх частиною РФ

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb