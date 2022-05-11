Звернення від імені усіх українських євреїв, які перебувають у "Азовсталі" записав Віталій Барабаш (Бєня).

"Україна ніколи не відверталася від євреїв, тому ми вважаємо, що Ізраїль може теж не відвертатись від українського народу, а пліч-о-пліч стати проти російських загарбників, які принесли нову трагедію. Зараз ми, знаходячись тут, потребуємо допомоги Ізраїлю у виведенні всього військового гарнізону Маріуполя", - сказав Барабаш.

Він адресував відео зокрема прем'єр-міністру Ізраїлю Нафталі Беннету, парламенту Ізраїлю Кнессету, громадськості Ізраїлю, журналістам та синагогам Кривого Рогу.

"У вас, як ні у кого, є для цього могутність. У нас, як ні у кого, є на вас надія. Ми вже вас чекаємо. Ми вже пишемо історію", - додав Барабаш у зверненні.

Нагадаємо, командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волинський (Волина) закликав іноземні держави терміново провести "екстракцію" військових України з Азовсталі. "Якщо світова цивілізація ще має спільні духовні цінності та ідеали, якщо люди здатні відчувати біль та страждання інших, якщо слова про допомогу змушують діяти, то я закликаю боротися за гарнізон Маріуполь", - наголосив він.

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