Про це він написав у фейсбук.

"Якщо світова цивілізація ще має спільні духовні цінності та ідеали, якщо люди здатні відчувати біль та страждання інших, якщо слова про допомогу змушують діяти, то я закликаю боротися за гарнізон Маріуполь! Я закликаю весь світ, я закликаю кожного допомогти реалізувати процедуру "extraction" для українських військових!" - наголосив він.

Волина розповів, що саме морська піхота навчила його по-справжньому любити Україну: сміливо та відчайдушно, зі зброєю в руках та у хвилини найбільшої небезпеки, любити надійно, хоробро та безкомпромісно.

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"І поки б’ється моє серце, я відчуватиму чисту, безумовну та беззастережну любов до Батьківщини. Бо в ній - любов сина до рідної матері, брата до сестри, любов батька до своєї дитини! Ця любов немає меж! Морська піхота - це моя родина. Це захисники України, які без вагань віддають свої життя за Батьківщину. Це побратими, що завжди ділять останнє порівну на всіх, готові підставити своє плече та простягнути руку допомоги! Бо маємо одну на всіх - спільну любов до неньки України! Ми боримося", - зауважив він.

7 травня повідомлялося, що з Азовсталі евакуювали всіх жінок, дітей та літніх людей.

Проте заступник командира "Азову" Святослав Паламар заявив, що полк не може підтвердити евакуацію всіх цивільних, адже немає спецтехніки для розбору завалів.

9 травня окупанти поновили штурм Азовсталі після виїзду колони ООН за межі Донецької області. Штурм трива і дотепер.

Заступник командира полку "Азов" Святослав "Калина" Паламар вважає, що для порятунку військових Маріуполя потрібна підтримка "третьої сторони".

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