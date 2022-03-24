Захисники Маріуполя знищили один ББМ та три вантажівки окупантів
Мінометники полку Азов продовжують знищувати російських ворогів
"Захисники Маріуполя прицільним пострілом з міномета вивели з ладу 1 ББМ та 3 вантажівки окупантів. На відміну від росіян, які знищують українські міста вщент, наші мінометники б’ють прицільно, не знищуючи при цьому житлову інфраструктуру", - написали у телеграм-каналі "Азов-Маріуполь", передає "Espreso.TV".
- Нагадаємо, окупанти насильно вивозять десятки тисяч жителів Маріуполя до Росії, - міськрада
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