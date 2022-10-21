Про це повідомив Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.

"Провів сьогодні нове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Основні пункти порядку денного цілком очевидні. Це захист нашого неба від ворожих ракет і дронів, захист обʼєктів інфраструктури, ураження позицій окупантів, просування наших сил і все необхідне для забезпечення армії. Доповідали військові, розвідка, міністри", - повідомив президент.

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