Захист неба й інфраструктури та наступ ЗСУ: Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача
Відбулося засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, де обговорювали захист неба та обʼєктів інфраструктури, ураження позицій окупантів, просування наших сил і все необхідне для забезпечення армії
Про це повідомив Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.
"Провів сьогодні нове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Основні пункти порядку денного цілком очевидні. Це захист нашого неба від ворожих ракет і дронів, захист обʼєктів інфраструктури, ураження позицій окупантів, просування наших сил і все необхідне для забезпечення армії. Доповідали військові, розвідка, міністри", - повідомив президент.
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