Захопив судно в Індійському океані: в Україні вперше оголосили підозру в піратстві
Затримано громадянина України та повідомлено про підозру за фактом піратства – використання з метою одержання вигоди судна для захоплення іншого, застосування насильства, пограбування або інших ворожих дій щодо екіпажу чи пасажирів судна
Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
"Такий злочин проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку в Україні розкрито вперше", - йдеться у повідомленні.
За даними слідства, українець, який працював у охоронній компанії, надавав послуги з охорони в піратонебезпечних районах.
У липні 2020 року він зі зброєю прибув на одне із суден в західній частині Індійського океану.
Діючи з метою власної вигоди, повідомив капітана про те, що він захоплює судно та вимагає зміни його курс, а також гроші. Він продемонстрував повний магазин до гвинтівки та здійснив постріл в стелю капітанського містка.
Капітан судна віддав наказ старшому механіку перевести машину у режим маневрування, а вимоги передав менеджерам компанії судновласника.
У результаті перемовин, через 4 дні представники компанії сказали капітану видати українцю $6 тис. в обмін на здачу зброї та розблокування роботи судна.
Правоохоронцями проведено обшук. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.
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