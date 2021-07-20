Захопив судно в Індійському океані: в Україні вперше оголосили підозру в піратстві

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

"Такий злочин проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку в Україні розкрито вперше", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, українець, який працював у охоронній компанії, надавав послуги з охорони в піратонебезпечних районах.

У липні 2020 року він зі зброєю прибув на одне із суден в західній частині Індійського океану.



Діючи з метою власної вигоди, повідомив капітана про те, що він захоплює судно та вимагає зміни його курс, а також гроші. Він продемонстрував повний магазин до гвинтівки та здійснив постріл в стелю капітанського містка.

Капітан судна віддав наказ старшому механіку перевести машину у режим маневрування, а вимоги передав менеджерам компанії судновласника.

У результаті перемовин, через 4 дні представники компанії сказали капітану видати українцю $6 тис. в обмін на здачу зброї та розблокування роботи судна.

Правоохоронцями проведено обшук. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.