Захоплення управління прикордонної служби в Криму: співробітник ФСБ РФ постане перед судом

Про це повідомляє пресслужба ОГПУ.



Згідно з досудовим розслідуванням, співробітник ФСБ РФ у березні 2014 року перебував на території України в Сімферополі АР Крим. За попередньою змовою з іншими представниками ФСБ та Збройних Сил РФ сприяв захопленню Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України та Сімферопольського прикордонного загону.



"Шляхом умовлянь, підкупу та погроз обвинувачений закликав військовослужбовців військових частин не чинити спротиву підривним діям військових підрозділів РФ та їх переходу на бік російської прикордонної служби", - йдеться в повідомленні.



Співробітнику ФСБ РФ інкримінують пособництво у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, підбурювання до вчинення державної зради та пособництво у веденні агресивної війни (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України).

Нагадаємо, 18 вересня кримські партизани узяли відповідальність за підрив газогону в Перевальному й почали виставляти особисті дані колаборантів.