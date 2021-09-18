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Головна війна з Росією Кримські партизани узяли відповідальність за підрив газогону в Перевальному й почали виставляти особисті дані колаборантів

Кримські партизани узяли відповідальність за підрив газогону в Перевальному й почали виставляти особисті дані колаборантів

18 вересня, 2021 субота
20:22
війна з Росією

Відомий український блогер, офіцер ЗСУ Анатолій "Штірліц" Штефан просить підписуватися на запущений сьогодні, 18 вересня 2021 року, телеграм-канал "Кримські партизани"

Про це передає Еспресо.TV.

"З'явився телеграм-канал кримських партизан. Обіцяють багато яскравої та цікавої інформації про окупантів та їх посібників", - зазначив "Штірліц".

Ті ж, своєю чергою, почали з "офіційного звернення до окупаційної російської влади в Криму".

"Ми, кримські партизани, беремо на себе відповідальність за вибух газопроводу, вчинений 23 серпня в районі села Перевальне під містом Сімферополь.

Окупаційна влада в Криму на чолі зі ставлеником Путіна Сергієм Аксьоновим вже 7 років працює над повним виснаженням запасів і потенціалу півострова. Ми відмовляємося жити в репресіях і терпіти російську окупацію, котра перетворила весь Крим з туристичної перлини на військову базу для зберігання ядерного арсеналу.

Кримські партизани оголошують війну окупаційному режиму РФ з метою повного звільнення Криму від загарбників", - йдеться у повідомленні.

Влаштовану ними акцію з припинення газопостачання до військової частини росіяни у Перевальному вони називають "початком майбутніх терактів, саботажів і диверсій".

"Боротьба триватиме дот, поки хвиля народного гніву не змете ворога і земля Криму очиститься від "русского міра", - наголошують українські партизани Криму.

Також на своєму телеграмі вони почали публікувати особисті дані й фотографії (у т.ч. інтимного характеру) колаборатнів, зокрема, членів "виборчих комісій" та "уряду" Аксьонова. Зі значних на півострові постатей там вже можна побачити компромат на впливову пропагандистку - в минулому "заступницю міністра внутрішньої політики, інформації та зв'язку Республіки Крим", а нині першу заступницю гендиректора промосковської ТРК "Крим" Юлію Мартинову.

Довідка

За пошкодження газогону ФСБ заарештувала першого заступника Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла та двох братів, Асана та Азіза Ахметових.

Російські спецслужбісти стверджують, що ті нібито діяли за вказівкою Головного управління розвідки Міноборони України.

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Крим
кримські татари
ФСБ
Сергій Аксьонов
Крим - це Україна
новини Криму
партизани
Наріман Джелял
ФСБ Росії
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