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Закидав яйцями посольство РФ: в Естонії затримали журналіста Бабченка

31 липня, 2023 понедiлок
09:41
Світ Аркадій Бабченко

У ніч проти 30 липня відомий російський журналіст та блогер Аркадій Бабченко закидав яйцями будинок російського посольства в Естонії. Його затримала поліція Таллінна

Про це пише Delfi.

"Сьогодні після опівночі чоловік 1977 року народження закидав яйцями стіну посольства Російської Федерації. Чоловік був затриманий на місці патрулем, проти нього порушено справу", - йдеться у повідомленні пресслужби поліції Естонії.

Зазначається, що порушник виявився настільки сміливим, що закидав стіну посольства яйцями просто на очах поліціянтів.

Від подальших подробиць правоохоронці утрималися.

Водночас активіст організації "Мирний опір" Михайло Баранов заявив, що затриманим у Таллінні є журналіст Аркадій Бабченко. Самого Баранова раніше затримали у Вільнюсі за підозрою, що він залишив напис "Navalnists for the terror" на інсталяції "ШИЗО Навального".

Сам Бабченко опублікував у соцмережах фото з поліцейської машини з підписом: "Естонські чайки летять над нашою зоооноою... А у в'язниці зараз вечеря. Добраніч. Вечір у хату".

У коментарях у фейсбуці він підтвердив, що справді закидав яйцями російське посольство в Таллінні.

Поліція Таллінна затримала Аркадія Бабченка

Фото: Arkady Babchenko / facebook

Що відомо про Бабченка

Аркадій Бабченко - російський журналіст, письменник. З початком репресій та переслідувань журналістів у Москві переїхав до Праги, згодом переїхав до України.

Він закінчив юридичний факультет Сучасного гуманітарного університету, отримавши диплом бакалавра юриспруденції з міжнародного права.

Як воєнний кореспондент брав участь у війні в Південній Осетії 2008 року. У 2014 Бабченко активно висвітлював події Революції гідності. У 2018 році брав участь у спецоперації, погодившись на інсценування власної смерті. Також 3 липня 2018 запропонував обміняти себе на ув'язненого у Росії українського режисера Олега Сенцова та інших українських політв'язнів.

29 травня 2018 року у ЗМІ з'явилась інформація, що Аркадія застрелили в його будинку в Києві. В ніч на 30 травня стало відомо, що журналіста в Києві "вбили".

Як стало відомо, убивство російського журналіста Аркадія Бабченка виявилося інсценуванням, організованим СБУ для викриття замовника замаху. Президент України Петро Порошенко доручив надати журналісту Аркадію Бабченку та його родині охорону.

Згодом Організація з безпеки й співробітництва в Європі засудила рішення українських правоохоронців розповсюдити неправдиву інформацію про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві.

Росія
журналісти
Естонія
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