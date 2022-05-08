Закликаю підписати ​​петицію з вимогою вивезти людей з Азовсталі, - дружина командира полку "Азов"

Про це вона розповіла в етері телеканалу "Еспресо".



"Хочу закликати всіх небайдужих підписувати петицію, яку ми нещодавно створили, з вимогою вивезти людей з "Азовсталі". Зараз ця петиція набирає обертів і активно набирає потрібні голоси. Однак потрібен максимальний розголос. Кличте друзів та знайомих, щоб вони поширювали та підписували цю петицію. Оскільки зараз це дуже важливо. Ми не втрачаємо надії на порятунок наших чоловіків", - розповіла Прокопенко.



Прокопенко зауважила, що такі люди, як українські захисники Маріуполя, повинні жити. На її думку, потрібно залучати всі можливі методи для порятунку військовослужбовців з Маріуполя.



"Дуже важливо, щоб такі люди жили. Дуже важливо їх врятувати та залучити всі можливі методи, щоб витягнути їх з Маріуполя. Ми віримо в чудо і маємо надію, що врятуємо їх. Ні в якому разі не потрібно здаватись, плакати та втрачати надію. Тому дуже важливо зараз долучитись до всіх можливих ініціатив та кричати на весь світ про ситуацію на Азовсталі. Це не повинно стати трагедією. Я вважаю, що якщо наші військові на Азовсталі будуть знищені, то розмовляти далі про демократичні цінності немає сенсу", - додала Прокопенко.

Дружина командира батальйону "Азов" Катерина Прокопенко створила петицію на ім’я Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша. У петиції вона закликає посприяти вивезенню людей та військових з Азовсталі. Текст петиції був поширений 6 травня на сайті Change.org.



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