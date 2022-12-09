Закликаю світ не боятися розпаду Росії, - Кулеба

Про це він сказав у інтерв'ю The Wall Street Journal у Києві

"Я закликаю світ не боятися розпаду Росії. Якщо колесо історії почне обертатися, жодна людина цього не змінить", – сказав він.

Дмитро Кулеба наголосив, що Київ ніколи не погодиться на мирне врегулювання, яке залишає окуповані землі, включно з Кримом, під контролем Москви. Попри те, що не всі західні союзники України сприймають мету повномасштабної української військової перемоги, коли Київ поверне не тільки землі, які він втратив після лютневого вторгнення РФ, а й Кримський півострів і частини східних районів Донецької та Луганської областей, які потрапили під владу Росії 2014 року.

Він висловив упевненість у продовженні підтримки Києва з боку США, і додав, що побоювання щодо збереження Росії нагадують йому так звану промову "котлета по-київськи" 1991 року. Тоді президент Джордж Буш-старший у промові перед українськими законодавцями застеріг від "самогубного націоналізму", закликаючи українців зберегти Радянський Союз і відмовитися від прагнення до незалежності від Москви. Нині ж деякі союзники стурбовані потенційною дестабілізацією Росії, яка має ядерну зброю, і вважають, що її розпад і широкомасштабні заворушення можуть мати непередбачувані наслідки для решти світу.

"Замість того, щоб думати, як допомогти Росії вижити і стати нормальним членом міжнародного співтовариства, пора змиритися з тим, що ця Росія не може бути нормальним членом міжнародного співтовариства, – зауважив Кулеба. – Я не думаю, що світ розвалиться, якщо розпадеться Росія. Але саме народ Росії змусить свою країну розвалитися, як це сталося з Російською імперією в 1917 році".

Дмитро Кулеба закликав Індію розширити підтримку України та нагадав, що росіяни використовують прибутки від продажу нафти для фінансування війни в Україні

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