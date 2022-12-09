Закликаю світ не боятися розпаду Росії, - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запевнив союзників, що не варто боятися можливого розпаду Росії внаслідок війни
Про це він сказав у інтерв'ю The Wall Street Journal у Києві
"Я закликаю світ не боятися розпаду Росії. Якщо колесо історії почне обертатися, жодна людина цього не змінить", – сказав він.
Дмитро Кулеба наголосив, що Київ ніколи не погодиться на мирне врегулювання, яке залишає окуповані землі, включно з Кримом, під контролем Москви. Попри те, що не всі західні союзники України сприймають мету повномасштабної української військової перемоги, коли Київ поверне не тільки землі, які він втратив після лютневого вторгнення РФ, а й Кримський півострів і частини східних районів Донецької та Луганської областей, які потрапили під владу Росії 2014 року.
Він висловив упевненість у продовженні підтримки Києва з боку США, і додав, що побоювання щодо збереження Росії нагадують йому так звану промову "котлета по-київськи" 1991 року. Тоді президент Джордж Буш-старший у промові перед українськими законодавцями застеріг від "самогубного націоналізму", закликаючи українців зберегти Радянський Союз і відмовитися від прагнення до незалежності від Москви. Нині ж деякі союзники стурбовані потенційною дестабілізацією Росії, яка має ядерну зброю, і вважають, що її розпад і широкомасштабні заворушення можуть мати непередбачувані наслідки для решти світу.
"Замість того, щоб думати, як допомогти Росії вижити і стати нормальним членом міжнародного співтовариства, пора змиритися з тим, що ця Росія не може бути нормальним членом міжнародного співтовариства, – зауважив Кулеба. – Я не думаю, що світ розвалиться, якщо розпадеться Росія. Але саме народ Росії змусить свою країну розвалитися, як це сталося з Російською імперією в 1917 році".
Дмитро Кулеба закликав Індію розширити підтримку України та нагадав, що росіяни використовують прибутки від продажу нафти для фінансування війни в Україні
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.49
Купівля 39.49Продаж 40.18
-
EUR
Купівля 40.78Продаж 41.78
- Актуальне
- Важливе