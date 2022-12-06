Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю NDTV.

"Чому Індія значно збільшила закупівлю російської нафти? Тому що Росія пропонувала дуже привабливі умови, дешеві ціни, хороші контракти. Чому Росія пропонує низькі ціни на свою нафту? Через війну, яку вона розв'язала в Україні. А проблема – це постачання нафти на європейські ринки", - сказав міністр.

Окрім цього, за його словами, можливість для Індії купувати російську нафту за дешевою ціною виникає через те, що українці потерпають від російської агресії.

"І цей факт, сподіваємося, має бути оцінений тими, хто приймає рішення про закупівлю російської нафти", - пояснив Кулеба.

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Також він додав, що Україна однаково критично ставиться до будь-якої країни світу, чи то в Європі, чи в Азії, чи будь-де ще, яка купує російську нафту у великих кількостях, тому що гроші від цього Росія використовує для фінансування війни й вбивства українців.

Глава МЗС також наголосив, що недостатньо вказувати пальцем на Європейський Союз і казати, що вони роблять те саме, тому що головна причина можливості заощаджувати на нафті для Індії полягає не в тому, що в її закуповує ЄС, а, тому що українці страждають і гинуть від російської війни.

"Якщо ви інтегруєте цей елемент у своє мислення, то, звісно, ваша зовнішня політика має бути скоригована відповідно до розширення підтримки Україні. Якщо ви отримуєте користь через наші страждання, було б добре, якби нам була адресована ваша допомога", - акцентував він.

6 грудня Кулеба закликав Німеччину якнайшвидше передати Україні ЗРК Patriot, танки Leopard 2 та БМП Marder.

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