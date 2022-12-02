Про це він розповів в інтерв'ю CNN.

"Ця кампанія спрямована на те, щоб посіяти страх і залякати українських дипломатів", - сказав Кулеба.

Телеканалу повідомив, що його кореспонденту в Києві було показано зображення одного з листів, що містить, за словами офіційних осіб, очне яблуко свині всередині м'якого конверта.

"Усе почалося з вибуху в посольстві України в Іспанії. Але те, що наступило за цим вибухом, було більш дивним і, я б навіть сказав, хворим", - сказав Кулеба.

На запитання, хто, на його думку, стоїть за цими листами, міністр відповів: "Я відчуваю спокусу одразу назвати Росію, тому що насамперед потрібно відповісти на запитання, кому це вигідно?".

"Можливо, цей терор - відповідь Росії на дипломатичний жах, який ми створили для Росії на міжнародній арені, і таким чином вони намагаються дати відсіч, програючи реальні дипломатичні битви одну за одною", - сказав він.

Кулеба додав, що, на його думку, Росія або несе пряму відповідальність, або хтось, "хто симпатизує і намагається посіяти страх".

"Висновок зроблять слідчі, але я думаю, що ці дві версії мають найбільший сенс", - сказав він.