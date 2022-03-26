"Закликаю вас, нарощуйте виробництво енергоносіїв!", - Зеленський звернувся до Катару

Про це він заявив сьогодні, 26 березня 2022 року, під час виступу у форматі відеоконференції на Doha Forum - 2022, передає із посиланням на пресслужбу глави держави Еспресо.TV.



"Темою цьогорічного форуму у прекрасному, мирному й такому, що поважає кожного, місті Доха визначені виклики для нової ери. Але, на жаль, не всі на нашій планеті сприймають реальність адекватно та розуміють, що треба готуватися до нових часів. Росія, як ми бачимо, хоче тих часів, коли на землі було неможливим мирне співіснування народів на рівних. Хіба ми можемо допускати це?" - звернувся очільник Української держави до учасників заходу.



Він акцентував, що Україна після повномасштабного нападу Росії, яка у 28 разів більша, самостійно захищається на полі бою та не може знайти справедливість у світі вже 31 день. Натомість Росія погрожує застосуванням ядерної зброї, поширюючи цей страх на планеті та "хизуючись тим, що може знищити ядерною зброєю не тільки той чи інший народ, а й взагалі життя на землі".



При цьому Володимир Зеленський наголосив на необхідності реальної реформи міжнародних інституцій, механізмів ООН, щоб гарантувати безпеку.



"Щоб той, хто у 28 разів більший, не думав, що може дозволити собі все що завгодно. І щоб ядерний статус держави не слугував їй дозволом на будь-яку несправедливість проти інших держав", - зазначив він.



Як зауважив президент, Україна - країна різноманітності та мирного співіснування етносів, релігій. У нашій країні проживає понад мільйон мусульман, які зараз також страждають від російських бомбардувань.



"За 31 день цієї війни російськими ударами пошкоджено щонайменше 59 споруд духовного значення. Мечеті, церкви, релігійні освітні заклади. Понад 200 шкіл зруйновані або пошкоджені. Десятки лікарень. Росія не зупиняється навіть перед бомбардуванням лікарень! Російські війська цілеспрямовано бʼють і по місцях, які звичайні, прості мирні люди використовують як укриття", - повідомив глава держави.



За словами Володимира Зеленського, за час російського вторгнення близько 10 млн людей, переважно жінок з дітьми, вже стали переселенцями в Україні, понад 3,5 млн українських громадян були змушені поїхати за кордон у пошуках безпеки.



А за міграційною кризою прийде продовольча, зазначив Президент. Адже Україна - один із найважливіших світових експортерів продовольства.



"Пшениця, олія, кукурудза та інша аграрна продукція з нашої країни - це основа стабільності та внутрішньої безпеки багатьох держав у різних регіонах світу… Російські війська мінують поля в Україні, підривають аграрну техніку, знищують запаси пального, які необхідні для посівної. Вони заблокували наші морські порти. Навіщо вони це роблять? Нашій державі вистачить продовольства. Але відсутність експорту з України вдарить по багатьох народах в ісламському світі, у Латинській Америці та в інших частинах планети. Там, куди деякі загарбники ще мріють зайти, щоб посилити свої старі привілеї", - наголосив Володимир Зеленський.



Він закликав об’єднати зусилля, щоб не допустити дефіциту їжі у світі через цю війну. Зокрема, шляхом посилення санкційної політики проти Росії.



"Усі обмеження, які були накладені на Росію, спрямовані лише на одне: щоб Росія почала шукати мир, щоб вона не створювала глобальних загроз. Я закликаю всі держави приєднатися до цього. Росія має шукати мир. Має припинити війну проти України. Має припинити будь-які намагання зламати глобальну стабільність та повернути у світ старі огидні звички тих, хто шукав собі колоній та насаджував нерівність", - сказав глава держави.



Також, на його думку, відмова країн Європи від закупівлі російської нафти й газу - це лише питання часу.



"Відповідальні держави, зокрема Держава Катар, - це надійні та солідні постачальники енергоресурсів. І можуть зробити свій внесок у стабілізацію ситуації у Європі. Можуть зробити дуже багато, щоб справедливість була відновлена. Майбутнє Європи залежить від ваших зусиль! Закликаю вас, нарощуйте виробництво енергоносіїв! Щоб у Росії зрозуміли, що жодна держава не має використовувати енергоносії як зброю і для шантажу світу", - наголосив президент України.



Володимир Зеленський закликав разом, усією антивоєнною коаліцією, працювати ще більше, щоб Росія шукала миру.



"Щоб люди у світі справді могли готуватися до нових часів, до нової ери. А не думати, як адаптуватися до повернення старого жахіття: загарбницьких війн, голоду та відчаю, який призводить до повстань", - резюмував очільник держави.





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