Закон про запобігання антисемітизму направили на підпис Зеленському
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні"
Про це свідчать дані у картці відповідного документа №5109 на сайті парламенту.
Так, цей закон після підписання Разумковим направили на підпис президенту Володимиру Зеленському.
Закон визначає поняття "антисемітизм", забороняє юдофобію та її прояви.
Прояви антисемітизму відповідно до закону:
- заклик, приховування або виправдання вбивства;
- висловлювання неправдивих відомостей, ненависницьких заяв про осіб єврейського походження;
- заперечення Голокосту;
- виготовлення та поширення матеріалів з антисемітськими висловлюваннями;
- пошкодження, руйнування або осквернення релігійних будівель, інших споруд, що належать особам єврейського походження, єврейським громадам і громадським єврейським організаціям.
- Нагадаємо, Верховна Рада схвалила закон про запобігання та протидію антисемітизму в Україні.
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