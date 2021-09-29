Закон про запобігання антисемітизму направили на підпис Зеленському

Про це свідчать дані у картці відповідного документа №5109 на сайті парламенту.

Так, цей закон після підписання Разумковим направили на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Закон визначає поняття "антисемітизм", забороняє юдофобію та її прояви.



Прояви антисемітизму відповідно до закону:

заклик, приховування або виправдання вбивства; висловлювання неправдивих відомостей, ненависницьких заяв про осіб єврейського походження; заперечення Голокосту; виготовлення та поширення матеріалів з антисемітськими висловлюваннями; пошкодження, руйнування або осквернення релігійних будівель, інших споруд, що належать особам єврейського походження, єврейським громадам і громадським єврейським організаціям.

Нагадаємо, Верховна Рада схвалила закон про запобігання та протидію антисемітизму в Україні.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb