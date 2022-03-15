Залужний: ми несемо втрати, вони в декілька разів менші, ніж у противника

Як повідомляє Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний, Збройні Сили України продовжують виконувати поставлені завдання, передає Еспресо.TV.

"Ми зупинили агресора, розгорнули частини резерву і на визначених напрямках переходимо в контрнаступ. На превеликий жаль, ми несемо втрати. Вони в декілька разів менші, ніж у противника. Але життя і здоров'я кожного нашого воїна безцінне. Співчуваю родинам загиблих. Обіцяю, ми помстимося за кожного побратима і посестру, за мирних українців, за наших дітей", - написав Валерій Залужний.

Нагадаємо, РФ втратила понад 13 500 військових, 1279 бронемашин, 404 танки, 81 літак і 95 гелікоптерів за час масштабної війни, – Генштаб ЗСУ

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb