РФ втратила понад 13 500 військових, 1279 бронемашин, 404 танки, 81 літак і 95 гелікоптерів за час масштабної війни, – Генштаб ЗСУ
У Генштабі розповіли про загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 15 березня
Відповідну інформацію опублікували на facebook-сторінці.
Зокрема, станом на 15 березня російські окупанти втратили:
- особового складу – понад 13500 осіб,
- танків – 404 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1279 од,
- артилерійських систем – 150 од,
- РСЗВ – 64 од,
- засобів ППО – 36 од,
- літаків – 81 од,
- гелікоптерів – 95 од,
- автомобільної техніки – 640 од,
- кораблів/катерів –3 од,
- цистерн з ПММ – 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9.
- Нагадаємо, Збройні Сили України використовують покинуту техніку військ РФ для захисту своєї держави.
- Очільник дослідницької групи Conflict Intelligence Team (CIT) Руслан Левієв вважає, що одним із головних висновків цього етапу війни Росії проти України є те, що армія РФ виявилась не такою сильною
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