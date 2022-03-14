Росія перестане бути сильним "гарантом" у регіональних конфліктах, - очільник CIT

Про це Руслан Левієв сказав в етері hromadske.

Він зазначив, що зараз весь світ і найближчі країни можуть бачити, що російська армія дійсно представляє.

"Той же президент Азербайджану Алієв легко може довести ситуацію з Нагірним Карабахом до кінця, розуміючи, що особливої загрози для нього - навіть якщо Росія почне війну ще й з ним - РФ не представляє», ㅡ сказав Левієв.

Розслідувач розповів, що наразі у регіонах РФ починають формувати нові групи, які відправлятимуть на кордони з Україною. Оскільки наступ російських сил сильно буксує, а резерви закінчуються, час грає проти Путіна.

Розслідувачі CIT фіксують формування нових груп російських сил як з-під Москви, так і на Дальному сході, вивід частини сил з Абхазії та з Нагірного Карабаху.

На думку Левієва, для самих президента РФ та глави Міноборони Шойгу стало сюрпризом те, що на території України є багато строковиків.

"Тому що всередині армії існує вже десятки років заступництво, приписування цифр, тому що серед боєздатних підрозділів є великий некомплект, а їхні командири нагору звітують, що у них все в порядку. Коли тепер це з'ясувалося і була дана команда строковиків вивезти з поля боя, це призвело до додаткових потреб", ㅡ-зауважив розслідувач.

Окрім корупції зіграло і те, що російська армія не готувалася до значного спротиву України: "Українська армія, навпаки, усі 8 років добре розуміла, що російська армія знову нападе. У такій ситуації, навіть коли західні аналітики прогнозували, що Київ впаде протягом 96 годин, повністю їхні прогнози провалилися. Ми бачимо, що значних успіхів у РФ немає".



