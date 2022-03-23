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Головна війна з Росією Залужний: "Могутність і стійкість нашої держави - це ми з вами"

Залужний: "Могутність і стійкість нашої держави - це ми з вами"

23 березня, 2022 середа
22:40
війна з Росією Валерій Залужний

Головокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернувся до українців: Сьогодні всі ми - солдати Перемоги

Таку думку він висловив у відеозверненні, передає Еспресо. TV.

 

"Сьогодні всі ми - солдати Перемоги. Військові і цивільні, громадяни України і легіонери, діаспорне українство і наші іноземні друзі… У наших серцях живе Україна. Могутність і стійкість нашої держави - це ми з вами. Вся сила - в людях", - написав Валерій Залужний.

  • Нагадаємо, ЗСУ захопили одну з найпотужніших російських станцій радіоелектронної боротьби

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Новини
ЗСУ
Валерій Залужний
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