Заморожені валютні активи Росії слід використовувати для відновлення України, - кандидат у президенти Фінляндії
Директор Банку Фінляндії Оллі Рен, який офіційно став кандидатом у президенти Фінляндії від партії "Центр", вважає, що заморожені активи РФ слід передати на відновлення України
Про це повідомляє Yle.
Директор Банку Фінляндії Оллі Рен офіційно став кандидатом у президенти Фінляндії від партії "Центр".
За його словами, на посаді президента він зможе використати свій досвід, цінності та методи роботи. Рен зазначив, що серед його суперників у президентських перегонах будуть досвідчені кандидати, що добре для виборців.
У своїй промові він нагадав, що зовнішня політика входить до компетенції президента. Рен торкнувся і теми війни в Україні.
"Заморожені валютні активи Росії слід використовувати для відновлення України", - заявив Оллі Рен.
Перший тур президентських виборів відбудеться у січні 2024 року.
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Фінляндія наприкінці серпня відправила в Україну обладнання для очисних споруд та водопостачання, а також машини для швидкої та пожежників.
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