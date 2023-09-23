Заморожені валютні активи Росії слід використовувати для відновлення України, - кандидат у президенти Фінляндії

Про це повідомляє Yle.

Директор Банку Фінляндії Оллі Рен офіційно став кандидатом у президенти Фінляндії від партії "Центр".

За його словами, на посаді президента він зможе використати свій досвід, цінності та методи роботи. Рен зазначив, що серед його суперників у президентських перегонах будуть досвідчені кандидати, що добре для виборців.

У своїй промові він нагадав, що зовнішня політика входить до компетенції президента. Рен торкнувся і теми війни в Україні.

"Заморожені валютні активи Росії слід використовувати для відновлення України", - заявив Оллі Рен.

Перший тур президентських виборів відбудеться у січні 2024 року.