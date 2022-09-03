Занадто оптимістично говорити про шанс на свободу народів у РФ, - Портников
85% жителів РФ - росіяни, які шовіністично налаштовані до інших народів, це - проблема у плані боротьби малих народів за державність
Про це заявив журналіст Віталій Портніков у ефірі Еспресо.
"У кожного народу завжди є люди, які дотримуються його традицій і намагання вижити. Народи у РФ живі - вони є. Звичайно, у них є представники, які б хотіли, щоб ці народи мали якусь свою суверенність. І в деяких російських республіках ці народи складають більшість від населення", - сказав він.
Портніков наголосив, що треба пам'ятати, що у РФ 85% етнічних росіян.
"Путін робить все, щоб ці 85% були шовіністично налаштовані, у цих людей існує презирство щодо інших - огидний російський шовінізм. В цій ситуації, мені здається, станом на сьогодні, говорити, що у цих народів є якісь шанси було б занадто оптимістично. Ці народи могли б обстоювати ідею свого суверенітету у СРСР з іншими народами, які мали більше можливостей. Тоді росіяни не були у більшості і можна б було організовувати певні коаліції", - підсумував журналіст.
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