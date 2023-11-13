Запечені ребра в духовці: три рецепти на різний смак
Ребра запечені в духовці - це смачна та дуже ароматна страва, яку можна приготувати за допомогою доступних інгредієнтів на кухні будь-якої господині
Приготування в духоці дає м'ясу змогу залишитися соковитим та мати насичений смак. Його можна подавати з різними гарнірами, соусами чи салатами для створення гармонійної страви.
Вибір між яловичими та свинячими ребрами залежить від ваших особистих смакових вподобань, однак майте на увазі, м'ясо яловичини зазвичай є більш волокнистим та менш калорійним. Але свинина є доступнішою по вартості та її м’ясо при запіканні залишається ніжним та м'яким. Тому обирайте той тип ребер, який вам більше до вподоби та відповідає вашим дієтичним потребам.
Свинячі ребра, запечені в духовці з соєвим соусом та медом
Інгредієнти:
- свинячі реберця – 1,2 кг
- соєвий соус – 4-6 ст. л.
- томатний соус або кетчуп - 4 ст. л.
- гірчиця - 2 ч. л.
- мед - 2 ст. л.
- олія рослинна - 2-4 ст. л.
- лимонний сік - 2-4 ст. л.
- сіль - 2 ч. л.
- часник сушений або свіжий – 1-2 ч. л.
- мелений перець - 1 ч. л.
- копчена паприка - дрібка
Покроковий рецепт приготування:
- Ребра промити та розрізати, але не до кінця, щоб вийшло свого роду "віяло". Перекладаємо їх у ємність.
- Готуємо маринад. Для цього змішуємо соєвий соус з сіллю, часником, кетчупом, гірчицею, рідким медом, лимоном, перцем та олією. Все добре перемішати до однорідності.
- Заливаємо ребра маринадом, добре перемішуємо, накриваємо харчовою плівкою та відправляємо в холодильник мінімум на 30 хвилин.
- Деко для запікання покриваємо алюмінієвою фольгою так, щоб вистачило потім накрити ребра. Викладаємо мариновані реберця, посипаємо копченою паприкою та заливаємо половиною маринаду. Накриваємо все алюмінієвою плівкою, ставимо у розігріту до 180 градів духовку на 40 хвилин. Потім дістаємо реберця та заливаємо другою частиною маринаду. Запікаємо ще 15 хвилин вже без фольги. Готово!
Фото: Freepik
Якщо ви не знаєте, як запекти ребра в духовці з чорносливом, тоді наступний рецепт саме для вас. Це вже класична комбінація, що створює гармонійний баланс між солодким та соленим, надаючи страві неповторний смак.
Ребра в духовці з чорносливом
Інгредієнти:
- свинячі ребра – 1 кг
- морква – 1 шт.
- цибуля ріпчаста – 1 шт.
- чорнослив (без кісточки) – 200 г
- олія рослинна - 2 ст. л.
- вода кип’ячена – 100-150 мл
- сіль та чорний перець (за смаком)
Покроковий рецепт приготування:
- Реберця промиваємо та розрізаємо. Додаємо сіль та перець, залишаємо на 30 хвилин.
- Моркву та цибулю промиваємо, очищуємо. Моркву нарізаємо брусочками, а цибулю кубиками.
- Чорнослив заливаємо гарячою водою, залишаємо так на 20-30 хвилин, потім даємо просушитися.
- Ставимо сковорідку з олією на вогонь та починаємо смажити моркву. Щойно вона стане м’якшою, додаємо цибулю та готуємо до золотавої скоринки. Додаємо туди ж реберця та смажимо не довго. Це потрібно, щоб утворилась золотиста скоринка.
- Реберця та овочі викладаємо в деко для запікання, додаємо чорнослив та воду. Накриваємо все алюмінієвою фольгою, ставимо у розігріту до 180 градів духовку на 30-40 хвилин. Готово!
Фото: iStockphoto
Ребра, запечені в духовці з картоплею
Інгредієнти:
- свинячі реберця - 700 г
- картопля – 1 кг
- цибуля ріпчаста - 2 шт.
- морква – 1 шт.
- перець болгарський – 1 шт.
- часник - 2 зубчики
- суміш спеції та сіль (за смаком)
- соєвий соус – 2 ст. л.
- гірчиця – 1 ч. л.
- майонез – 1 ст. л.
- сметана – 2 ст. л.
- олія - 1 ст. л.
Покроковий рецепт приготування:
- Реберця розрізати на шматки, додаємо суміш спецій для м’яса, соєвий соус та гірчицю. Накриваємо ємність харчовою плівкою та залишаємо промаринуватись на одну годину.
- Моркву, цибулю та картоплю миємо та очищуємо від шкірки. Картоплю розрізаємо на 4 частини (як для картоплі по-селянськи). Додаємо сіль, перець, спеції, майонез, сметану, рослинну олію та добре перемішуємо.
- Моркву, цибулю та часник ріжемо кубиком. Перець миємо та дістаємо серединку, теж ріжемо кубиком. Додаємо ці овочі до картоплі і перемішуємо.
- У рукав для запікання перекладаємо всі овочі та реберця у довільному порядку. Перекладаємо на деко. Ставимо запікатись у розігріту до 180 градусів духовку на одну годину. Смачного!
Фото: Це смак
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.16 Купівля 37.16Продаж 37.74
- EUR Купівля 39.6Продаж 40.49
- Актуальне
- Важливе