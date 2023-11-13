Запечені ребра в духовці: три рецепти на різний смак

Приготування в духоці дає м'ясу змогу залишитися соковитим та мати насичений смак. Його можна подавати з різними гарнірами, соусами чи салатами для створення гармонійної страви.

Вибір між яловичими та свинячими ребрами залежить від ваших особистих смакових вподобань, однак майте на увазі, м'ясо яловичини зазвичай є більш волокнистим та менш калорійним. Але свинина є доступнішою по вартості та її м’ясо при запіканні залишається ніжним та м'яким. Тому обирайте той тип ребер, який вам більше до вподоби та відповідає вашим дієтичним потребам.

Свинячі ребра, запечені в духовці з соєвим соусом та медом

Інгредієнти:

свинячі реберця – 1,2 кг

соєвий соус – 4-6 ст. л.

томатний соус або кетчуп - 4 ст. л.

гірчиця - 2 ч. л.

мед - 2 ст. л.

олія рослинна - 2-4 ст. л.

лимонний сік - 2-4 ст. л.

сіль - 2 ч. л.

часник сушений або свіжий – 1-2 ч. л.

мелений перець - 1 ч. л.

копчена паприка - дрібка

Покроковий рецепт приготування:

Ребра промити та розрізати, але не до кінця, щоб вийшло свого роду "віяло". Перекладаємо їх у ємність. Готуємо маринад. Для цього змішуємо соєвий соус з сіллю, часником, кетчупом, гірчицею, рідким медом, лимоном, перцем та олією. Все добре перемішати до однорідності. Заливаємо ребра маринадом, добре перемішуємо, накриваємо харчовою плівкою та відправляємо в холодильник мінімум на 30 хвилин. Деко для запікання покриваємо алюмінієвою фольгою так, щоб вистачило потім накрити ребра. Викладаємо мариновані реберця, посипаємо копченою паприкою та заливаємо половиною маринаду. Накриваємо все алюмінієвою плівкою, ставимо у розігріту до 180 градів духовку на 40 хвилин. Потім дістаємо реберця та заливаємо другою частиною маринаду. Запікаємо ще 15 хвилин вже без фольги. Готово!

Фото: Freepik

Якщо ви не знаєте, як запекти ребра в духовці з чорносливом, тоді наступний рецепт саме для вас. Це вже класична комбінація, що створює гармонійний баланс між солодким та соленим, надаючи страві неповторний смак.

Ребра в духовці з чорносливом

Інгредієнти:

свинячі ребра – 1 кг

морква – 1 шт.

цибуля ріпчаста – 1 шт.

чорнослив (без кісточки) – 200 г

олія рослинна - 2 ст. л.

вода кип’ячена – 100-150 мл

сіль та чорний перець (за смаком)

Покроковий рецепт приготування:

Реберця промиваємо та розрізаємо. Додаємо сіль та перець, залишаємо на 30 хвилин. Моркву та цибулю промиваємо, очищуємо. Моркву нарізаємо брусочками, а цибулю кубиками. Чорнослив заливаємо гарячою водою, залишаємо так на 20-30 хвилин, потім даємо просушитися. Ставимо сковорідку з олією на вогонь та починаємо смажити моркву. Щойно вона стане м’якшою, додаємо цибулю та готуємо до золотавої скоринки. Додаємо туди ж реберця та смажимо не довго. Це потрібно, щоб утворилась золотиста скоринка. Реберця та овочі викладаємо в деко для запікання, додаємо чорнослив та воду. Накриваємо все алюмінієвою фольгою, ставимо у розігріту до 180 градів духовку на 30-40 хвилин. Готово!

Фото: iStockphoto

Ребра, запечені в духовці з картоплею

Інгредієнти:

свинячі реберця - 700 г

картопля – 1 кг

цибуля ріпчаста - 2 шт.

морква – 1 шт.

перець болгарський – 1 шт.

часник - 2 зубчики

суміш спеції та сіль (за смаком)

соєвий соус – 2 ст. л.

гірчиця – 1 ч. л.

майонез – 1 ст. л.

сметана – 2 ст. л.

олія - 1 ст. л.

Покроковий рецепт приготування:

Реберця розрізати на шматки, додаємо суміш спецій для м’яса, соєвий соус та гірчицю. Накриваємо ємність харчовою плівкою та залишаємо промаринуватись на одну годину. Моркву, цибулю та картоплю миємо та очищуємо від шкірки. Картоплю розрізаємо на 4 частини (як для картоплі по-селянськи). Додаємо сіль, перець, спеції, майонез, сметану, рослинну олію та добре перемішуємо. Моркву, цибулю та часник ріжемо кубиком. Перець миємо та дістаємо серединку, теж ріжемо кубиком. Додаємо ці овочі до картоплі і перемішуємо. У рукав для запікання перекладаємо всі овочі та реберця у довільному порядку. Перекладаємо на деко. Ставимо запікатись у розігріту до 180 градусів духовку на одну годину. Смачного!

Фото: Це смак