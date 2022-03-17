Запоріжжя здатне прийняти близько 30 тис. переселенців, - ОВА

Про це заявив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.



"У Запоріжжя наразі є потенціал і запаси харчів для прийому близько 30 тис. людей", - зазначив він.



Місто 16 березня зустріло колони переселенців з Маріуполя та Бердянська. У другій половині дня росіяни обстріляли колону, внаслідок чого постраждало п'ятеро людей, троє з яких перебувають у важкому стані.



Увечері 16 березня до міста прибули 15 автобусів з бердянцями й маріупольцями, зокрема діти з інтернатів. Вихованців інтернатів відправлять до Львова й за кордон.



Нагадаємо, російські окупанти "Градом" обстріляли колону цивільних, які евакуйовувалися з Маріуполя.

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