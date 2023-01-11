Запорізька область стала хабом для поранених військових РФ та їхньої техніки, - Федоров
За даними мера Мелітополя Івана Федорова, Запорізька область стала хабом для знищеної ворожої військової техніки та особового складу: морг Мелітополя переповнений
Про це мер Мелітополя Іван Федоров повідомив під час ефіру марафону "Єдині новини".
Він заявив, що морг Мелітополя переповнений: у місті поширюють рекламу похоронного бюро з відправки тіл до Росії.
У селі Велика Білозерка місцеву школу переобладнали під морг, також Федоров додав, що екскаватор місцевої агрофірми використовують для риття ворожих братських могил.
У Токмаку реанімація переповнена тяжко пораненими російськими військовими, 11 січня на Волноваху з міста відправився залізничний вагон-рефрижератор, заповнений тілами росіян.
"Після вибухів у Мелітополі з 7 на 8 січня вчора окупанти вивозили лафети згорілої військової техніки в бік Криму. А по дорозі до півострова зробили цвинтар такої техніки", - зазначив мер Мелітополя.
- Нагадаємо, раніше мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про ситуацію в міському морзі: туди прибула чергова партія російських медиків. Їх перекидають на тимчасово окуповані території для того, щоб вони надавали допомогу російським пораненим та захворілим військовослужбовцям.
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