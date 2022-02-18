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Головна війна з Росією Запорука відновлення громадянського миру і зняття напруги навколо України - це виконання Мінських домовленостей, - Путін

Запорука відновлення громадянського миру і зняття напруги навколо України - це виконання Мінських домовленостей, - Путін

18 лютого, 2022 п'ятниця
16:25
війна з Росією Путін

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Україна не виконує Мінських домовленостей, які є "запорукою відновлення" громадянського миру

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на спільну пресконференцію Путіна і Лукашенка.

"Процес врегулювання (українського конфлікту - ред.) все ще буксує. Не допомагають, незважаючи на всі наші зусилля і контакти на рівні радників і лідерів країн Нормандського формату, наші консультації з цього питання із партнерами", - сказав Путін.

За його словами, Україна не виконує Мінських домовленостей.

"Київ відмовляється від прямого діалогу з Донецьком і Луганськом, саботує, по суті, виконання домовленостей по внесенню змін до Конституції, особливому статусу Донбасу, місцевим виборам і по амністії - по всім ключовим питанням Мінських домовленостей", - сказав президент РФ.

Путін заявив, що в Україні "масово і систематично" порушуються права людини і на законодавчому рівні закріплюється "дискримінація російськомовного населення".

"Запорука відновлення громадянського миру і зняття напруги навколо цієї країни - це виконання Мінських домовленостей. Усе, що треба зробити Києву - це сісти за стіл перемовин з представниками Донбасу і узгодити політичні, воєнні, економічні та гуманітарні заходи із завершення конфлікту. Чим раніше це станеться, тим краще. На жаль, зараз ми спостерігаємо загострення ситуації на Донбасі", - зазанчив Путін.

У відповідь на питання про "вторгення" РФ в Україну 16 лютого, Путін сказав, що не звертає уваги на ці повідомлення.

"Вкидів" дуже багато. Постійно реагувати на них - собі дорожче. Ми робимо те, що вважаємо за потрібне робити, і будемо так чинити далі. Звісно, ми дивимося, що відбуваєтсья у світі навколо нас, але ми маємо чіткі зрозумілі орієнтири, які відповідають національним інтересам російського народу і російської держави", - заявив він.

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