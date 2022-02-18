Запорука відновлення громадянського миру і зняття напруги навколо України - це виконання Мінських домовленостей, - Путін

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на спільну пресконференцію Путіна і Лукашенка.



"Процес врегулювання (українського конфлікту - ред.) все ще буксує. Не допомагають, незважаючи на всі наші зусилля і контакти на рівні радників і лідерів країн Нормандського формату, наші консультації з цього питання із партнерами", - сказав Путін.



За його словами, Україна не виконує Мінських домовленостей.



"Київ відмовляється від прямого діалогу з Донецьком і Луганськом, саботує, по суті, виконання домовленостей по внесенню змін до Конституції, особливому статусу Донбасу, місцевим виборам і по амністії - по всім ключовим питанням Мінських домовленостей", - сказав президент РФ.



Путін заявив, що в Україні "масово і систематично" порушуються права людини і на законодавчому рівні закріплюється "дискримінація російськомовного населення".



"Запорука відновлення громадянського миру і зняття напруги навколо цієї країни - це виконання Мінських домовленостей. Усе, що треба зробити Києву - це сісти за стіл перемовин з представниками Донбасу і узгодити політичні, воєнні, економічні та гуманітарні заходи із завершення конфлікту. Чим раніше це станеться, тим краще. На жаль, зараз ми спостерігаємо загострення ситуації на Донбасі", - зазанчив Путін.



У відповідь на питання про "вторгення" РФ в Україну 16 лютого, Путін сказав, що не звертає уваги на ці повідомлення.



"Вкидів" дуже багато. Постійно реагувати на них - собі дорожче. Ми робимо те, що вважаємо за потрібне робити, і будемо так чинити далі. Звісно, ми дивимося, що відбуваєтсья у світі навколо нас, але ми маємо чіткі зрозумілі орієнтири, які відповідають національним інтересам російського народу і російської держави", - заявив він.

Політолог Василь Яблонський заявив, що Росія може створити прецедент в ОРДЛО, щоб почати військові дії проти України.

На думку міністра оборони США Ллойда Остіна, імперська політика Росії вимагає від України та усіх союзників комплексних оборонних дій та дій по відлякуванню.