"Йде гра, в кого першого здадуть нерви": політолог вважає, що Росія може створити прецедент в ОРДЛО, щоб почати військові дії проти України

Про це він сказав у ефірі програми "Коментар з Анжелікою Сизоненко" на Еспресо.TV.



"Вони хочуть показати, що українці хочуть наступати. Цілком можливе створення якогось преценденту, умовно такого, який спричинив напад Німеччини на Польщу і початок Другої світової війни, для того, щоб розпочати якісь військові дії проти України", - сказав політолог.



На думку Яблонського, такий варіант є цілком можливим.



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""Ось ми бачимо загрозу, ось вам підтверждення". Провокація, яка буде. Я не виключаю, що всі ці речі відбуваються, але ми повинні розуміти, що ці речі розгортаються повільно і в парадигмі тиску та підняття напруги. Йде гра, в кого першого здадуть нерви", - підсумував він.



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