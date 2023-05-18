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Заради України ЄБРР втретє в історії збільшує капітальну базу

18 травня, 2023 четвер
16:29
Економіка ЄБРР

Рада керівників ЄБРР оцінила необхідну додаткову підтримку акціонерів для роботи банку в Україні в 3-5 мільярдів євро

Про це йдеться в повідомленні ЄБРР.

"Пропозицію від Ради директорів щодо обсягу підтримки ЄБРР для України та потенційного збільшення сплаченого капіталу буде передано Раді керівників для ухвалення остаточного рішення до кінця 2023 року", - ідеться в повідомленні за підсумками щорічного засідання.

Акціонерами банку є 71 країна, а також ЄС і Європейський інвестбанк. Торік ЄБРР надав Україні 1,7 млрд євро і залучив ще 200 млн євро від банків-партнерів. Загалом банк зобов'язався надати країні 3 млрд євро упродовж 2022-2023 рр., для чого мобілізував 1,5 млрд євро від 19 міжнародних донорів.

Рада керівників підтвердила, що банк в партнерстві з іншими має відігравати важливу роль у міжнародних зусиллях із підтримки реальної економіки України як під час війни, так і під час реконструкції.

У воєнний час фінустанова зосереджується на підтримці енергетичної та продовольчої безпеки, відновленні критичної інфраструктури на національному та муніципальному рівнях, наданні фінансування торгівлі та підтримці приватного сектору.

"Збільшення капіталу на 3-5 млрд євро дасть змогу здійснювати інвестиції такого характеру та масштабу без необхідності систематичного розподілу ризиків донорів у 2024 році", - наголошується в повідомленні.

У разі схвалення збільшення капіталу буде третім випадком, коли акціонери банку погодяться збільшити його капітальну базу.

  • Нагадаємо, головний дипломат ЄС Жозеп Боррель пропонує збільшити фонду миру ЄС, який фінансує надання зброї Україні.
  • Також восени США планують виділити Україні пакет допомоги на $60 млрд.
Війна з Росією
допомога Україні
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