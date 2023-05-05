Про це в ефірі Еспресо сказав експерт Defense Express Іван Киричевський.

"Поки ще зарано говорити, що запас ракет у росіян вичерпується. У них історія про те, що ракети вичерпуються ніколи не працює. Як показує радянський досвід війни в Афганістані і російський досвід війни у Чечні, росіян воюють, поки у них в принципі не припиняється можливість фізично відстрілювати ті чи інші ракети. У них може бути до 400 одиниць дозвукових ракет і мінімум 100 одиниць надзвукових ракет Х-22. Ракет мало, вони зменшують залп, але рано говорити, що ракети закінчуються", - заявив він.