Зарано називати атаку росіян невідомою речовиною у Маріуполі хімічною атакою, - очільник Донецької ОВА
Очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко вважає, що атаку армії РФ отруйною речовиною рано класифікувати як хімічну атаку
Про це він сказав у інтерв'ю CNN, яке опублікував у своєму Telegram.
"Троє людей постраждали вчора вночі у Маріуполі внаслідок вибуху невідомої речовини, яку росіяни скинули з безпілотника. Поки що зарано говорити, яка саме речовина це була і чи можна напад класифікувати як хімічну атаку", - повідомив Кириленко.
Голова ОВА нагадав, що росіяни приховують сліди своїх злочинів у Маріуполі та використовують мобільні крематорії для спалення вбитих ними цивільних.
За даними Кириленка, у місті тисячі загиблих.
- 11 квітня полк "Азов" заявив, що Росія використала отруйну речовину проти військових та цивільних в Маріуполі.
- Британія разом з партнерами перевірять деталі використання хімзброї в Україні та вимагатимуть відповіді від Путіна.
- В Маріуполі постраждалі особи внаслідок розповсюдження ворогом отруйної речовини невідомого походження перебувають у відносно задовільному стані.
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