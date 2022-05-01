Зараз ми говоримо про озброєння дальшої дії, ракетні й артилерійські установки для України, – американський конгресмен Джейсон Кроу
З огляду на зміну перебігу війни, США надаватимуть потужніші види озброєння, ніж мала Україна на початку повномасштабного вторгнення Росії
Про це на пресконференції в польському Ряшеві зазначив член Палати представників Конгресу США Джейсон Кроу.
"Зараз ми говоримо про озброєння дальшої дії, ракетні та артилерійські установки. Також мова про танкові угрупування. Такі види озброєння значно потужніші, ніж Україна мала на початку війни. Це інша фаза озброєння для України", – сказав він.
Напередодні делегація, до складу якої увійшли шість конгресменів США на чолі зі спікеркою Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі, відвідала Україну. Підсумки візиту підбивають сьогодні, 1 травня, у місті Ряшів, Польща.
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