Вдячний за ленд-ліз та потужні кроки: Зеленський нагородив спікера Палати представників США Пелосі орденом княгині Ольги
Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спікером Палати представників конгресу США Ненсі Пелосі та нагородив її орденом княгині Ольги
Про це повідомляє Офіс президента.
Зеленський зустрівся з Пелосі у Києві 1 травня вранці та нагородив її орденом княгині Ольги на знак подяки за підтримку України.
"Я вдячний вам за цей сигнал потужної підтримки з боку США, народу, Конгресу. США сьогодні є лідером потужної підтримки України в часи війни проти агресії РФ. Дуже важливі сигнали, які сьогодні дають США і президент Байден. Це й нещодавні потужні кроки щодо оборонної та фінансової підтримки для України, а також рішення щодо ленд-лізу", – сказав Зеленський.
Пелосі зазначила, що сьогодні Україна героїчно бореться за свободу, і США готові допомагати нашій країні, доки ця боротьба не завершиться. За її словами, Україна є кордоном свободи.
- 7 квітня Сенат США ухвалив законопроєкт про ленд-ліз, який має дозволити швидше постачати зброю Україні.
- 28 квітня Палата представників ухвалила закон про ленд-ліз для України.
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