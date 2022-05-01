Вдячний за ленд-ліз та потужні кроки: Зеленський нагородив спікера Палати представників США Пелосі орденом княгині Ольги

Про це повідомляє Офіс президента.

Зеленський зустрівся з Пелосі у Києві 1 травня вранці та нагородив її орденом княгині Ольги на знак подяки за підтримку України.

"Я вдячний вам за цей сигнал потужної підтримки з боку США, народу, Конгресу. США сьогодні є лідером потужної підтримки України в часи війни проти агресії РФ. Дуже важливі сигнали, які сьогодні дають США і президент Байден. Це й нещодавні потужні кроки щодо оборонної та фінансової підтримки для України, а також рішення щодо ленд-лізу", – сказав Зеленський.

Пелосі зазначила, що сьогодні Україна героїчно бореться за свободу, і США готові допомагати нашій країні, доки ця боротьба не завершиться. За її словами, Україна є кордоном свободи.

7 квітня Сенат США ухвалив законопроєкт про ленд-ліз, який має дозволити швидше постачати зброю Україні.

28 квітня Палата представників ухвалила закон про ленд-ліз для України.

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