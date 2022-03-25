Зараз не до футболу людям. Люди гинуть, бл*дь, лунають вибухи за вікном. Сидиш й думаєш: може, зараз ракета залетить, - тренер збірної України Петраков

Про це повідомляє "Футбол 1/2/3".



За словами Петракова, він також на зв'язку з легіонерами, які допомагають Україні.



"Я завжди на зв’язку з хлопцями, через день з ними розмовляю. З легіонерами також підтримую контакт, вони неймовірно допомагають, вони все розуміють. Для всіх футбол відійшов на другий план, коли гинуть наші земляки. Але я розумію, що після кожної війни приходить мир, треба також про це думати. Зараз не до футболу людям. Якщо я буду розповідати про плани, вони можуть не правильно це зрозуміти, про який футбол йде річ. Люди гинуть, бл*ть, лунають вибухи за вікном, сидиш й думаєш, може, зараз тобі, б###ь, ракета залетить", – сказав головний тренер збірної України Олександр Петраков.

Нагадаємо, 8 березня матч збірної України проти Шотландії у відборі чемпіонату світу-2022 перенесли на червень.

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