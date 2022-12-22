Про це заявив начальник Генштабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов, інформує Інтерфакс.

"Зараз лінія бойового дотику розтягнулася на 815 км", - сказав Герасимов на брифінгу перед військовими аташе іноземних держав у четвер.

"З урахуванням заходів щодо нарощування бойових можливостей угруповань військ ситуацію на лінії фронту стабілізовано", основні зусилля російських військ зосереджені на взятті під контроль території ДНР, зазначив він.

За його словами, продовжуються удари по критично важливих об'єктах транспортної та енергетичної інфраструктури у глибині території України, місцях складування та зберігання запасів пально-мастильних матеріалів, ракет та боєприпасів, озброєння та військової техніки, а також оперативних резервів у пунктах тимчасової дислокації.

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