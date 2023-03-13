Зараз прийшов наш "43-й"
Свій "41-й" ми прожили навесні 2022 року, коли росіяни за допомогою бліцкригу планували завоювати всю Україну
Це їм не вдалося, і війну вони програли — тобто жоден післявоєнний лад вже не буде для них кращим за довоєнний.
Потім до кінця року тривав наш "42-й", під час якого росіяни намагалися сконцентрувати зусилля на півдні та пробити коридор до Придністров'я. Тоді їхньою ідеєю було розбиття України на дві частини за корейським сценарієм. З визволенням Херсону цей план теж провалився, а з ним — і можливість звести війну до нічиєї.
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Зараз прийшов наш "43-й", а значить, у росіян залишилася всього одна спроба переламати хід подій потужним ударом. Варіанти: з Донбасу на Харків-Полтаву чи з півдня — на Запоріжжя-Дніпро. Вангую, що і ця спроба провалиться
Якщо моя аналогія вірна, то зараз прийшов наш "43-й", а значить, у росіян залишилася всього одна спроба переламати хід подій потужним ударом. Варіанти: з Донбасу на Харків-Полтаву чи з півдня — на Запоріжжя-Дніпро. Вангую, що і ця спроба провалиться. Після цього до кінця року настане час визволити південь (щодо Криму і Донбасу не буду поспішати).
Можете кидати капцями, але бажано м'якими домашніми.
Про автора: Сергій Громенко, журналіст, експерт з безпекових питань
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